Ligue Europa : l’OM annonce la couleur pour ses retrouvailles avec Marcelino

Après le PSG, c’est l’OM qui s’apprête à reprendre du service en compétition continentale. Le tirage au sort de ces 8es de finale de Ligue Europa a été taquin avec le club phocéen puisque c’est une double confrontation avec Villarreal qui les attend (coup d’envoi du match aller ce jeudi à 21h). Il n’y a pas vraiment de passif entre les deux formations mais les Espagnols sont dirigés depuis le mois de novembre par un certain Marcelino, l’homme par qui une bonne partie des maux de l’OM cette saison sont arrivés, selon de nombreux supporters.

Arrivé cet été, l’entraîneur ibérique est reparti dès le mois de septembre après 7 matchs dirigés. En plus d’une élimination dès les barrages de Ligue des Champions face au Panathinaïkos, ça ne collait pas avec l’équipe et même le ressenti de la ville. Il y a comme un air de revanche pour les fans marseillais. Surtout pour les fans d’ailleurs car les joueurs ont mis cet élément de côté. «On n’en parle pas trop. On ne joue pas contre Marcelino mais contre Villarreal. Ce n’est pas une motivation en plus. Il faut juste faire un bon match avant le retour. On pense juste à ça», assure Quentin Merlin en conférence de presse de veille de match.

Le Vélodrome promet un accueil bouillant à son ancien entraîneur

Arrivé cet hiver en provenance du FC Nantes, le latéral gauche n’a même pas connu son futur adversaire même s’il a du avoir quelques échos de ses coéquipiers bien sûr. Plus que le retour de Marcelino, c’est surtout le niveau du Sous-marin jaune et son expérience sur la scène européenne qui préoccupent les Phocéens. «Ça va être un match très difficile, avec une attaque de Villarreal qui marque des buts et qui est en confiance, analyse Merlin. Il faudra répondre présent, ce sera à nous de bien entamer le match et prendre le dessus.»

Même son de cloche du côté de Jean-Louis Gasset. Le nouveau guide du club misera sur la forme de ses troupes et l’ambiance du Vélodrome pour contrer un redoutable adversaire. «Il faudra mettre de l’intensité de l’agressivité. Techniquement, ils sont très forts. Il va falloir le faire sentir que nous sommes là aussi. Nous avons des atouts et de l’expérience. Notre public va nous aider à nous surpasser.» Un Vélodrome dont l’accueil réservé à Marcelino risque de faire du bruit à l’annonce de son nom par le speaker.

Gasset : «Marcelino, c’est quelqu’un de respectable»

«On n’en parle jamais, confirme un Gasset particulièrement détendu avant ce match aller. Personnellement je n’en parle jamais. Je n’étais pas en France quand l’OM était entrainé par Marcelino. On regarde l’équipe, le système. C’est quelqu’un de respectable. Il a fait beaucoup de bonnes choses dans le football. Demain, on va faire le maximum pour contrer son équipe.» La pression sera finalement davantage sur les épaules de l’éphémère coach olympien. Ses retrouvailles avec le Vélodrome ne s’annoncent pas de tout repos.