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Coupe du Monde 2026 : les Bleus n’ont pas de plan anti-Lamine Yamal

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Rabiot @Maxppp
France Espagne
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Demain soir, l’équipe de France joue sa place en finale de la Coupe du Monde 2026 face à l’Espagne. Les joueurs de Didier Deschamps arrivent en confiance et Adrien Rabiot assure que les Bleus n’ont pas prévu de dispositif spécial pour contrer Lamine Yamal.

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«Il n’y a pas de plan anti-Yamal. On se concentre sur l’équipe espagnole, mais pas sur un joueur. Ils sont dangereux à tous niveaux. Dans la possession, dans l’attaque des petits espaces, dans le jeu combiné. Il faut se concentrer là-dessus et pas sur un joueur. (…) On est concentré, on va bien préparer cette rencontre. On est confiant, mais en gardant cette humilité qui nous caractérise. J’espère aller en finale», a-t-il confié en zone mixte.

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