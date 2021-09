Le PSG est détesté par la France selon Youri Djorkaeff

Ancien joueur du Paris Saint-Germain où il a évolué lors de la saison 1995/1996, Youri Djorkaeff (53 ans) a accordé une interview pour le journal espagnol El Pais. L'ancien milieu offensif est revenu sur l'antagonisme que représente le Paris Saint-Germain pour une grande partie des supporters français. «Quand tu joues au PSG, tu te bats contre le reste de la France. Les gens détestent le PSG. L'Espagne est partagée entre Madrid et Barcelone. En France, il y a des gens qui aiment Marseille. Mais ceux qui ne sont pas Marseillais ne le détestent pas, ils s'en moquent. Idem pour Lyon. Mais avec le PSG, non. Et c'est unique» a ainsi lâché le vainqueur de la Coupe du monde 1998 et de l'Euro 2000.

Pour autant, Youri Djorkaeff estime que l'arrivée de Lionel Messi pourrait permettre d'apaiser un peu les choses compte tenu de la cote de sympathie que l'attaquant argentin dégage : «Mbappé, Neymar ou Marquinhos étaient déjà là, mais Leo est numéro un mondial. Ça peut peut-être changer les choses, je ne sais pas. En tout cas, je n'ai jamais entendu personne dire du mal de Messi. C'est un joueur que tout le monde aime voir jouer.»