L’Inter Milan a déjà le remplaçant de Luis Henrique en tête

L’ailier brésilien Luis Henrique traverse une période compliquée à l’Inter Milan. Arrivé avec de grandes attentes après son passage à Marseille, il peine à s’imposer et à reproduire le niveau attendu, malgré la confiance du club et de Cristian Chivu. Face à ces difficultés, un départ dès janvier n’est pas exclu, ce qui libérerait une place sur le flanc droit et permettrait à l’Inter de renforcer ce secteur avec un joueur prometteur. C’est dans ce contexte que le club milanais s’intéresse à Brooke Norton-Cuffy, latéral offensif anglais du Genoa, auteur d’un début de saison impressionnant et déjà courtisé par Naples selon la Gazzetta dello Sport.

La suite après cette publicité

Âgé de 21 ans et formé à Arsenal, Norton-Cuffy a multiplié les prêts en Angleterre avant de s’imposer en Serie A avec le Genoa. Rapide, incisif et capable de longues courses pour distancer ses adversaires, il représente une option crédible pour être la doublure de Dumfries et renforcer le secteur droit de l’Inter. Avec son profil prometteur et son coût abordable, l’Anglais pourrait être la solution idéale si Luis Henrique venait à quitter le club, offrant ainsi à Chivu une alternative fiable et jeune pour le reste de la saison.