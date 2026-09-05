L’AS Roma cible trois anciens de Ligue 1

L’AS Roma n’a pas totalement terminé son mercato et pourrait profiter du marché des joueurs libres pour offrir un renfort supplémentaire à Gian Piero Gasperini. À la recherche d’un joueur capable d’apporter une nouvelle solution sur le côté gauche, le directeur sportif Tony D’Amico étudie notamment les profils de Wilfried Zaha et Krépin Diatta selon La Gazzetta Dello Sport. Libre après son passage à Charlotte, l’Ivoirien de 33 ans figure parmi les principales options et avait déjà été proche de rejoindre l’Italie en 2023. L’ancien joueur de Crystal Palace et Galatasaray correspond au profil offensif recherché par Gasperini. Autre possibilité, Krépin Diatta est également disponible gratuitement après la fin de son aventure à Monaco. La Roma s’est tournée vers ces pistes après les échecs des négociations pour Jamie Leweling et Malick Fofana.

La suite après cette publicité

Le club romain étudie également la possibilité de recruter Raphaël Guerreiro pour renforcer le poste de latéral gauche. Le Portugais de 32 ans est lui aussi libre après avoir évolué au Bayern Munich la saison dernière. La Roma pourrait profiter de la trêve pour intégrer rapidement une éventuelle recrue et la préparer aux prochaines échéances en championnat et en Ligue des champions. En parallèle, les Giallorossi travaillent déjà sur leur mercato hivernal. Une rencontre est notamment programmée concernant Jayden Oosterwolde, actuellement à Fenerbahçe, avec lequel un accord aurait déjà été trouvé en vue d’une arrivée à Rome une fois le défenseur remis de son opération du genou.