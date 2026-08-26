«Certains auraient eu des réactions bien pires» : un joueur de Fenerbahçe vole au secours de Guendouzi

Fin de rencontre sous haute tension ce soir entre l’Olympique Lyonnais et Fenerbahçe (1-2). Après le coup de sifflet final synonyme d’élimination des Gones, une bagarre générale a éclaté entre les deux camps. Les provocations répétées de Matteo Guendouzi ont notamment mis le feu aux poudres, mais Archie Brown a tenu à prendre la défense de son coéquipier micro de Canal.

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«Si la façon dont Guendouzi a réagi est triste ? Je pense que c’est une situation avec beaucoup d’émotions. Avant le match et pendant le match, il a été sifflé, c’est normal d’avoir une réaction, c’est la première fois qu’on se qualifie en 18 ans, je pense que parfois c’est normal. Si je pense que c’est la bonne manière d’agir en fin de match ? Je suis sûr que d’autres gens auraient eu des réactions bien pires s’ils avaient subi ce qu’il avait subi. »