PSG : le Barça serein pour Eric Garcia

Le PSG veut recruter Eric Garcia. C’est l’information publiée par le quotidien L’Equipe mercredi, confirmant ainsi des informations déjà dévoilées en Espagne ces dernières semaines. Un joueur qui plaît beaucoup à Luis Enrique, et qui est en fin de contrat et donc gratuit l’été prochain.

Et selon AS, le Barça n’est pas spécialement inquiet. Les discussions pour une prolongation avec le défenseur de 24 ans sont bien avancées et le joueur a manifesté son envie de rester. Mais le PSG aura sûrement des arguments à faire valoir pour convaincre le joueur de changer d’avis…