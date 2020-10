Liga : Huesca et Valladolid dos à dos, Elche se défait d'Alavés

La sixième journée de Liga se poursuivait ce dimanche après-midi, avec cette fois deux duels entre équipes de bas de tableau. Sur la côte méditerranéenne, le promu Elche accueillait Alavés. Et les locaux ont battu les Basques sur le score de 2-0 grâce à un but de Pere Milla en première période. Tete pliait la rencontre à la 86e minute. Elche passe treizième, alors qu'Alavés est dix-huitième.

La suite après cette publicité

Dans l'autre match de la soirée, Valladolid se déplaçait sur la pelouse d'un autre promu, Huesca, pour un match conclu sur un nul 2-2. Et si les Vallisolletanos ont réussi à prendre un bel avantage jusqu'à mener 2-0 avec des buts de Bruno Gonzalez (0-1, 35e) et de Waldo (0-2, 51e). Mais Huesca allait revenir grâce à Rafa Mir (1-2, 53e) et Sandro Ramirez, ancien de la maison (2-2, 56e). Huesca est seizième, Valladolid dix-neuvième.

Retrouvez le classement de la Liga ici.