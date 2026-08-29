Sunderland attaque la piste Malick Fofana… à cause de l’OM et Igor Paixao

La défaite en barrages de Ligue des Champions (contre Fenerbahçe) prive l’OL de très belles retombées financières. Au lieu de la C1, les Gones devront se contenter de la Ligue Europa, dont le tirage de la première phase a eu lieu hier. Malick Fofana en sera-t-il ? Rien n’est moins sur. L’OL a encore besoin d’une belle vente afin d’être dans les clous et le Belge est la principale valeur marchande de l’effectif, qui en plus de cela est courtisé.

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« C’est possible qu’il reste, il y a plusieurs clubs actifs sur Malick mais on a un plan et on va s’y tenir, on sait ce qu’on doit faire, disait Matthieu Louis-Jean hier après le tirage. On a quatre jours pour adapter notre situation, il faut vendre. Ce n’est pas une question de prix, c’est une question d’options pour nous et il faut faire le meilleur pour nous », expliquait le directeur sportif avant de se montrer un brin optimiste.

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Sunderland a activé la piste Fofana

« Nous avons besoin de vendre et Malick est une possibilité, mais aujourd’hui, il est avec nous. Il est prêt à jouer. J’ai pris ma décision, il sera avec le groupe (pour la réception du Havre ce soir, 20h45) ». Seulement, Fofafa a des courtisans. Nous vous le révélions ces derniers jours, la Roma est passée à l’attaque. Des discussions ont eu lieu entre les deux directions et tout le monde est plutôt confiant dans ce dossier. Le joueur a également discuté avec Hull City.

L’Angleterre est séduite par les qualités du joueur de 21 ans. D’après nos informations, Sunderland a bougé ces dernières heures sur ce dossier. Et si le club anglais a activé cette piste, c’est en raison de l’avancée particulièrement lente des négociations avec l’OM pour Igor Paixao. Le Brésilien a déjà trouvé un accord avec les Blackcats mais entre les deux clubs, les discussions sont plus difficiles. Malick Fofana et l’OL pourraient donc être les "victimes collatérales" de ce dossier.