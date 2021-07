Joel Campbell rejoint les Rayados de Monterrey

L'avant-centre costaricien Joel Campbell, 29 ans, passe du Club Leon FC aux Rayados de Monterrey. Au Mexique depuis janvier 2019, l'ancien attaquant des Gunners d'Arsenal, passé par Lorient, le Betis, l'Olympiakos, Villarreal, le Sporting CP et Frosinone reste sur 2 buts et 1 passe en 39 matches la saison dernière (Apertura + Clausura + Champions League). International à 98 reprises avec le Costa Rica, Joel Campbell avait découvert la Ligue 1 lors de la saison 2011-2012, du côté du FC Lorient.

Il avait alors disputé 25 matches de Ligue 1 pour un bilan de 3 buts et passes décisives. Les Merlus avaient terminé 17es et évité la relégation alors que c'est Montpellier qui avait terminé champion. Campbell a fréquenté 7 clubs depuis et remporté une FA Cup et un Community Shield avec Arsenal, le titre de champion de Grèce avec l'Olympiakos et le titre du champion du Mexique l'an passé avec le Club Leon FC.