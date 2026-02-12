Comment De Zerbi a perdu l’adhésion de son groupe, Robert Lewandowski reçoit 5 offres

Le groupe ne croyait plus en Roberto De Zerbi

Au lendemain de son départ, on se demande comment Roberto De Zerbi a pu perdre l’adhésion de son groupe. Ce matin, Le Parisien nous donne quelques informations. Pour le média français, cette perte d’adhésion est liée à plusieurs facteurs comme la rotation permanente du coach et son discours de moins en moins impactant dans le vestiaire. Parmi les autres raisons avancées, il y a également eu des piques lancées à certains joueurs, comme Greenwood et Pavard, qui ont nourri des incompréhensions. Enfin selon le journal, il commençait aussi à avoir une exigence devenue insupportable. En interne, on dit qu’il était entré dans le cœur des joueurs, mais pas dans la tête.

Robert Lewandowski a l’embarras du choix

Robert Lewandowski, dont le contrat avec le Barça expire le 30 juin prochain, étudie cinq offres pour son avenir, dont celle séduisante du club catalan et l’intérêt du Chicago Fire en MLS. L’attaquant de 37 ans ne prendra sa décision qu’en avril, après les élections à la présidence du Barça, en privilégiant la stabilité familiale plus que l’argent. Milan, l’Atlético, Fenerbahçe et des clubs saoudiens sont aussi sur le coup, mais avec moins de certitude. En effet, sa priorité devrait être le FC Barcelone si la proposition de prolongation correspond à ses attentes et à son bien-être familial.

La nouvelle tactique payante de Pep Guardiola

On part à Manchester pour parler de Pep Guardiola qui a récemment testé un nouveau système en losange au milieu de terrain. Une idée née avant le derby de Manchester et désormais pleinement assumée. Et face à Fulham, ce système s’est une nouvelle fois avéré payant avec un succès 3-0. Cette organisation, vue notamment contre Liverpool, rend le pressing de City plus efficace et renforce leur présence dans le dernier tiers. Bernardo Silva joue un rôle clé dans ce dispositif, multipliant les courses et incarnant l’intensité défensive voulue par Guardiola.