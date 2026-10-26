Ballon d’Or : le sosie de Lamine Yamal fait fureur à Londres

La scène avait tout d’un sketch en plein cœur de Londres. À quelques heures de la cérémonie du Ballon d’Or 2026, un sosie de Lamine Yamal a semé la pagaille dans les rues de la capitale anglaise. Profitant de sa ressemblance avec la star du FC Barcelone, il a réussi à attirer l’attention de nombreux passants.

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❗️ ¡Surrealista lo vivido en Londres! 🤣 El doble de Lamine Yamal revoluciona el centro de la capital inglesa y consigue que más de 100 personas lo sigan por la calle La suite après cette publicité 📹@monfortcarlos https://t.co/7uCerWLlZc— Diario SPORT (@sport) October 26, 2026

Et le phénomène a rapidement pris de l’ampleur. Plus de 100 personnes se sont mises à le suivre dans les rues londoniennes, comme si le véritable international espagnol était en train de se promener. Une séquence aussi improbable qu’hilarante qui illustre parfaitement l’engouement autour du jeune prodige barcelonais.