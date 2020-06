Les 2 pistes de repli du Barça en cas d'échec pour Lautaro Martinez

Le feuilleton Lautaro Martinez (23 ans, Inter Milan) bat son plein. D'abord optimiste, le FC Barcelone, qui l'a érigé en priorité pour booster son attaque cet été, commence à revoir sa position, entre crise économique liée à la pandémie de Covid-19, nouveau fair-play financier imposé par la Ligue de Football Professionnel espagnole et inflexibilité des Nerazzurri dans les négociations.

Alors, si les Blaugranas continuent à travailler d'arrache-pied sur l'international argentin (17 sélections, 9 réalisations), ils explorent d'autres pistes en parallèle, moins onéreuses, comme le rapporte Sky Sport en Italie. Le plan B des Catalans est tout désigné, il s'agit de Pierre-Emerick Aubameyang (31 ans).

Cavani est aussi sur la liste

En fin de contrat avec Arsenal en juin 2021, le buteur international gabonais est plus abordable que l'Albiceleste sur le marché (l'ancien Stéphanois est estimé à 40 M€ au moins par les Gunners). Et le Barça peut lui offrir la place en Ligue des Champions qu'il réclame haut et fort depuis quelques mois, même s'il sera soumis à rude concurrence (Luis Suarez, Antoine Griezmann, Lionel Messi, Martin Braithwaite, etc.).

Autre piste évoquée par le média italien, plus en retrait sur la short-list de la direction espagnole, Edinson Cavani (33 ans). Solution encore plus économique, puisque l'international uruguayen est libre de tout contrat au 30 juin, lui qui a décidé de ne pas prolonger, même temporairement, son histoire d'amour avec le Paris SG. A défaut de liquidités, les pensionnaires du Camp Nou ne manquent donc pas d'idées...