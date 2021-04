Ligue 1 : Nice renverse Montpellier et peut rêver d'Europe

Pour la 34eme journée de Ligue 1, l’OGC Nice accueillait Montpellier. Après sa surprenante défaite face à la lanterne rouge Dijon le week-end dernier (2-0), les Niçois avaient à cœur de se rattraper. De son côté, Montpellier restait sur quinze matches sans défaite toutes compétitions confondues. Il fallait être bien assis dans son canapé pour ne rien rater de ce match. Trois petites minutes ont suffi à Gaetan Laborde pour donner l’avantage aux siens (0-1, 3e) mais les Niçois n’auront même pas eu le temps de douter qu’Hicham Boudaoui égalisait (1-1, 6e).

Les hommes d’Adrian Ursea renversaient le match en deux minutes. Jean-Clair Todibo permettait à Nice de passer devant (2-1, 39e) une minute avant que Claude-Maurice n’inscrive le but de break (3-1, 40e). Le score ne bougera plus malgré les quelques occasions montpelliéraines en seconde période. Nice met fin à la belle série d'invincibilité des Héraultais et passe devant son adversaire du jour au classement.

Retrouvez le classement complet de la Ligue 1 ici.