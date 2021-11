OM : Jorge Sampaoli évoque des discussions pour le mercato

La suite après cette publicité

Depuis des semaines, voire des mois, Jorge Sampaoli, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille clame haut et fort que son effectif est jeune et surtout trop court. On connaît, depuis un moment, les difficultés financières du club phocéen et, alors que le mercato hivernal ne va pas tarder à ouvrir les portes, on se demande bien comment Pablo Longoria va pouvoir contenter El Pelado.

Présent en conférence de presse ce mardi avant la rencontre face au FC Nantes, l'Argentin a expliqué discuter avec Pablo Longoria et avec Frank McCourt, le patron du club, sur ses besoins : « oui, je parle tous les jours avec le président et, à travers lui, avec le prioritaire. On explique qu’on a fait un effectif tout neuf, mais limite. On espère avoir cette possibilité de recruter, on en parle. Plus que mes envies, c'est lié à la réalité du club. Eux sauront mieux que moi. On travaille pour avoir l’équipe la plus compétitive et c’est mon travail. Mais je suis limite là-dedans ».

Sampaoli veut des latéraux défensifs

Mais sur quels postes se trouve-t-il limité ? Sur la dernière question de la conférence de presse, il a avoué que c'était aux postes de latéraux : « on a besoin de latéraux plus défensifs. On en a des centraux dans ce poste hybride on manque de latéraux à ce poste. Il est meilleur un cran plus haut. Rongier est meilleur dans l’axe. Comme on a du mal, ce poste vient défendre. On va devoir approfondir sur cela pour que Valentin ne soit plus sur l’extérieur ».

Évidemment, ce ne sont pas qu'à ces postes où l'Olympique de Marseille ne semble pas suffisamment fourni. Il manquerait peut-être aussi un vrai dynamiteur pour le côté gauche, un vrai remplaçant à Cengiz Ünder et surtout une doublure à Dimitri Payet, Amine Harit ne parvenant pas, pour le moment, à se montrer assez décisif lorsqu'il joue. Pablo Longoria va donc devoir se creuser les méninges.

