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L’OL garde un oeil sur Yann Gboho qui a un accord avec Kansas City

Par Santi Aouna - Aurélien Macedo
1 min.
Yann Gboho @Maxppp

Sur le départ de Toulouse cet été, Yann Gboho n’est pourtant pas parti. Le milieu offensif de 25 ans attend que sa situation se décante et selon nos informations, il vient de tomber d’accord avec un club.

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Alors qu’il n’avait plus qu’un an de contrat, le franco-ivoirien s’est mis d’accord avec la franchise américaine de Kansas City pour un transfert. Toulouse a également trouvé un accord verbal avec Kansas City. Cependant, l’Olympique Lyonnais garde un petit espoir. Alors que le mercato est terminé en France mais que la possibilité d’un joker existe, les Rhodaniens se sont positionnés depuis quelques heures.

Pub. le - MAJ le
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