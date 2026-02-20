Menu Rechercher
Commenter 6
Ligue 1

PSG : le point médical avec 4 absents face à Metz

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Ousmane Dembélé et Désiré Doué @Maxppp
PSG Metz
betclic
1 1.10 N 9.75 2 17.3 Bonus 100€

Demain soir, le Paris Saint-Germain reçoit le FC Metz pour le compte de la 23e journée de Ligue 1. Une rencontre pour laquelle Luis Enrique devra logiquement se passer de quatre joueurs. Blessé contre Monaco mardi dernier, Ousmane Dembélé soigne son mollet. Absent depuis un mois environ, Fabien Ruiz a repris l’entraînement, enfin, Senny Mayulu et Quentin Ndjantou poursuivent leurs soins.

La suite après cette publicité

«⁠Victime d’une gêne au mollet gauche lors du match contre Monaco, Ousmane Dembélé effectuera un travail en salle ces prochains jours. Fabian Ruiz a repris l’entraînement individuel. ⁠Senny Mayulu poursuit ses soins. Quentin Ndjantou a débuté son protocole de soins», indique le club de la capitale sur son site officiel.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (6)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Ousmane Dembélé
Fabián Ruiz
Senny Mayulu
Quentin Ndjantou

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Ousmane Dembélé Ousmane Dembélé
Fabián Ruiz Fabián Ruiz
Senny Mayulu Senny Mayulu
Quentin Ndjantou Quentin Ndjantou
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier