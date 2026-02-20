PSG : le point médical avec 4 absents face à Metz

Demain soir, le Paris Saint-Germain reçoit le FC Metz pour le compte de la 23e journée de Ligue 1. Une rencontre pour laquelle Luis Enrique devra logiquement se passer de quatre joueurs. Blessé contre Monaco mardi dernier, Ousmane Dembélé soigne son mollet. Absent depuis un mois environ, Fabien Ruiz a repris l’entraînement, enfin, Senny Mayulu et Quentin Ndjantou poursuivent leurs soins.

«⁠Victime d’une gêne au mollet gauche lors du match contre Monaco, Ousmane Dembélé effectuera un travail en salle ces prochains jours. Fabian Ruiz a repris l’entraînement individuel. ⁠Senny Mayulu poursuit ses soins. Quentin Ndjantou a débuté son protocole de soins», indique le club de la capitale sur son site officiel.