Mercato PSG-Real Madrid : l’aveu fort du clan Kylian Mbappé

Les scénaristes ont sorti leur plus belle plume pour écrire les nouveaux épisodes de la saga Kylian Mbappé. Un feuilleton riche en rebondissements. L’an dernier, le Français était à deux doigts de rejoindre libre le Real Madrid avant de faire volte-face. Les arguments de Nasser Al-Khelaïfi et de Doha ont fait pencher la balance en faveur du PSG. Un club où le capitaine des Bleus a vécu des hauts et des bas l’an dernier, entre sa relation avec Neymar, le "pénaltygate", le "pivot gang" ou encore la trahison de ses dirigeants concernant le mercato.

Bras de fer entre KM7 et le PSG

En 2023, KM7 est encore le personnage principal du feuilleton de l’été. Tout est parti d’une lettre envoyée le 12 juin dernier au PSG. Dans celle-ci, il explique ne pas vouloir lever son option pour prolonger au-delà de 2024. Ce qui a fait exploser de rage Paris, qui refuse de voir son meilleur joueur s’en aller libre. Ainsi, le club français, qui pense à lui offrir un nouveau bail XXL, lui a posé un ultimatum : soit il prolonge, soit il est vendu cet été. Malgré ces menaces, KM7 reste ferme. Il veut aller au bout de son contrat et s’en aller dans un an.

Mais un départ cet été n’est pas à exclure puisque le PSG ne le perdra pas gratuitement. Le Real Madrid, assis tranquillement avec son pop-corn, regarde les derniers épisodes de cette série estivale. Les Merengues, qui ont une enveloppe conséquente si jamais il faut passer à l’action, restent prudents officiellement. Les dernières déclarations de Carlo Ancelotti, qui n’a pas voulu parler du joueur, vont dans ce sens. Mais en coulisses, les Madrilènes ne désespèrent pas de recruter le footballeur de 24 ans cet été ou le prochain.

Des échanges avec le Real Madrid

D’ailleurs, Defensa Central fait des révélations croustillantes ce vendredi. Ainsi, on apprend que Fayza Lamari, la mère et agent de KM7, échange régulièrement avec Florentino Pérez. Elle aurait d’ailleurs assuré au président du Real Madrid que dans son esprit son fils ne se sent plus vraiment comme un joueur du PSG. Il n’adhère plus au projet francilien bâti pourtant autour de sa personne. L’idée est donc de changer d’air. DC précise d’ailleurs que le clan Mbappé a déjà préparé une réponse cash quand Nasser Al-Khelaïfi et Paris voudront connaître sa décision finale.

Très clairement, KM7 redira qu’il ne souhaite pas prolonger, lui qui en a visiblement assez de toutes les polémiques des dernières semaines. Une aubaine pour les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu. Ces derniers ont d’ailleurs un plan précis pour le capitaine des Bleus. Selon AS, l’idée est vraiment qu’il évolue en tant que numéro 9. Le club est persuadé que sa vitesse, sa percussion et ses talents de finisseur feront de lui un grand attaquant de pointe. Malgré les préférences du joueur, les Espagnols n’ont pas l’intention de le positionner sur une aile, notamment à gauche où Vinicius Jr est intouchable à leurs yeux. KM7 est prévenu. La suite au prochain épisode.