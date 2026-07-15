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L’OM communique sur le départ de Mason Greenwood

Par Sebastien Denis
1 min.

Au lendemain de l’officialisation de son transfert par Fenerbahçe pour près de 40 millions d’euros, l’Olympique de Marseille a pris la parole ce mercredi pour acter formellement le départ de Mason Greenwood. Après deux saisons particulièrement prolifiques sur la Canebière, marquées par 48 buts et 17 passes décisives en 81 rencontres, l’attaquant anglais de 24 ans fait ses valises.

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Si ce transfert représente une véritable bouffée d’oxygène pour les finances phocéennes, la direction marseillaise a tenu à préciser que ce choix n’était pas subi, mais bien acté en totale harmonie avec le principal intéressé. Dans son message officiel, l’OM explique en effet sur son site officiel que « cette décision est le fruit d’une réflexion conjointe menée par le joueur et le club, qui sont convenus d’un commun accord de mettre un terme à leur collaboration. » En refermant ce chapitre, le club phocéen a pris le soin de remercier son désormais ex-buteur pour ses performances sous la tunique olympienne, tout en lui adressant « ses meilleurs vœux de réussite pour la suite de sa carrière ».

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