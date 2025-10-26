RC Lens : Samson Baidoo est le nouveau chouchou de Bollaert

Dans une ambiance de feu à Bollaert, le RC Lens a frappé un grand coup en s’offrant l’Olympique de Marseille (2-1). Un succès arraché avec courage, engagement et une solidarité de tous les instants. Menés après un quart d’heure sur une frappe splendide de Mason Greenwood, les Sang et Or ont d’abord souffert avant de renverser la rencontre grâce à un penalty d’Odsonne Édouard et à un but contre son camp de Benjamin Pavard. Mais derrière ces moments-clés, c’est la prestation défensive des Lensois qui a fait la différence, et en particulier celle d’un homme : Samson Baidoo. Intraitable du début à la fin, le jeune défenseur autrichien a éteint les espoirs marseillais avec une autorité bluffante.

Arrivé cet été pour succéder à Kevin Danso, parti l’hiver dernier en Premier League après trois saisons et demi exceptionnelles, Baidoo devait combler un vide immense dans l’arrière-garde artésienne. Une mission périlleuse que le joueur de 21 ans est en train de relever avec une maturité impressionnante. Contre l’OM, il a rappelé pourquoi Pierre Sage insistait tant pour l’attirer lors du mercato. Solide dans les duels, propre dans ses relances, l’ancien roc de Salzbourg a imposé une sérénité rare face à l’un des trios offensifs les plus dynamiques du championnat. Que ce soit dans les airs ou au sol, Baidoo a constamment pris le dessus sur Robinio Vaz, muselant totalement l’attaquant marseillais.

Baidoo, un roc venu d’Autriche

Sa prestation de patron a aussi brillé par sa complémentarité avec ses compères de la défense, Jonathan Gradit et Malang Sarr. À trois, ils ont formé un bloc compact, discipliné, parfaitement synchronisé dans les compensations et les montées de balle. Gradit a apporté l’expérience, Sarr la couverture, et Baidoo, lui, la puissance et le sens de l’anticipation. Ses chiffres parlent d’eux-mêmes : trois tacles, une interception, sept dégagements, deux tirs bloqués, sept récupérations, cinq duels au sol gagnés et trois duels aériens remportés sur 4. Une feuille de stats digne d’un défenseur de très haut niveau, d’autant plus face à des adversaires comme Vaz, Greenwood et Paixao, souvent réduits à tourner autour de lui sans trouver la faille.

Match après match, Samson Baidoo s’impose comme l’une des plus belles révélations de ce début de saison en Ligue 1. Sa montée en puissance impressionne, tout comme son calme et son sens du placement. Déjà adopté par le public de Bollaert, le natif de Graz, élu homme du match par la rédaction de Foot Mercato, incarne la nouvelle ère défensive du RC Lens. Clin d’œil du destin : c’est un Autrichien qui a pris la relève d’un autre. Comme Kevin Danso avant lui, Baidoo s’impose par sa rigueur, sa lecture du jeu et son leadership naturel. Et si Lens a retrouvé sa solidité et sa confiance, il le doit en grande partie à ce jeune roc venu d’outre-Rhin, désormais nouveau chouchou du peuple sang et or.