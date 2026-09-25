Menu Rechercher
Commenter 1
UEFA Nations League

Allemagne : Kai Havertz quitte le rassemblement

Par Sasha Nahon
1 min.
Kai Havertz @Maxppp
Pays-Bas 1-1 Allemagne

Mauvaise nouvelle pour l’Allemagne et Arsenal. Touché jeudi lors du match nul contre les Pays-Bas (1-1) en Ligue des Nations, Kai Havertz va quitter le rassemblement de la Mannschaft pour passer des examens rapporte The Athletic. L’attaquant de 27 ans s’est blessé aux ischio-jambiers après un contact dans l’entrejeu et a dû céder sa place avant la demi-heure de jeu à Younes Ebnoutalib. Il va désormais retourner au centre d’entraînement d’Arsenal, où un scanner doit permettre de déterminer la gravité de sa blessure.

La suite après cette publicité

Le sélectionneur allemand doit également composer avec la blessure de Jamal Musiala, contraint de renoncer au match après avoir été touché à la cuisse pendant l’échauffement. « Pour l’instant, ils passent tous les deux une IRM. J’espère qu’on aura le diagnostic ce soir. Mais évidemment, ce n’est pas bon signe. J’espère que ce n’est rien de grave. Les joueurs sont probablement forfaits. Mais j’espère qu’ils seront de retour assez rapidement », a expliqué Klopp après sa première rencontre à la tête de l’Allemagne. Arsenal attendra particulièrement les résultats concernant Havertz, titulaire lors des cinq premières journées de Premier League cette saison et auteur de deux buts.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

UEFA Nations League
Premier League
Allemagne
Arsenal
Kai Havertz

En savoir plus sur

UEFA Nations League UEFA Nations League
Premier League Premier League
Allemagne Flag Allemagne
Arsenal Logo Arsenal FC
Kai Havertz Kai Havertz
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier