L1 : Nantes et Montpellier se donnent de l’air, Toulouse étrille Clermont

En attendant le duel entre Strasbourg et Rennes ainsi que le choc au sommet entre le Paris Saint-Germain et l’OM, trois rencontres étaient au programme du multiplex de la 27e journée de Ligue 1 avec pour fil conducteur la lutte pour le maintien. Bon dernier au classement et dans une situation critique, Clermont était dans l’obligation de décrocher un résultat face à Toulouse. Auteur d’un doublé, Sierro a été le grand artisan de la victoire éclatante du TFC à Gabriel-Montpied. En parallèle, Le Havre était aux prises avec Montpellier. S’il n’a pas montré grand-chose au cours d’un premier acte assez fermé, le club normand a été plus entreprenant au retour des vestiaires, à l’image du poteau trouvé par Sangante, sans parvenir à forcer le verrou héraultais. C’est finalement le MHSC qui en a profité pour faire la course en tête sur une belle inspiration de Ferri avant que Jullien ne sécurise le succès des siens.

La suite après cette publicité

En mauvaise posture avec 3 défaites lors de ses 3 dernières sorties en championnat, Nantes comptait sur le retour d’Antoine Kombouaré pour déjouer les plans de Nice et abandonner sa place de barragiste. Titularisé par le Kanak, Abline venait concrétiser une belle domination nantaise au bout de 20 minutes de jeu. Menés au score à la pause, les Aiglons ont bénéficié d’un penalty généreux, transformé par Moffi, pour revenir à hauteur du FCN. Quelques minutes plus tard, Mohamed redonnait un avantage définitif aux Canaris. Au classement, Nantes et Montpellier se donnent de l’air tandis que Le Havre glisse à une dangereuse 15e place. Toulouse conserve sa 11e place tout comme Clermont, plus que jamais lanterne rouge de Ligue 1. Enfin, Nice réalise l’une des mauvaises opérations dans la course à l’Europe en accusant un retard de 3 points sur le top 4.

Les résultats du multiplex