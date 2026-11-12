Équipe de France : Senny Mayulu réagit à sa première convocation

Entre le forfait d’Aurélien Tchouameni pour l’ensemble du rassemblement, et celui de Kylian Mbappé pour la rencontre face à l’Italie ce jeudi soir (20h45) en Ligue des Nations, l’équipe de France se retrouvait un peu dépeuplée. Zinedine Zidane en a donc profité pour appeler Senny Mayulu, convoqué pour la première fois chez les Bleus, lui qui faisait alors partie du groupe des Espoirs à Clairefontaine. Le Parisien a l’avantage de la polyvalence, comme l’a souligné le sélectionneur hier.

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«C’est une fierté en tant que jeune joueur d’être appelé par les A de l’équipe de France, pour le pays dans lequel j’ai grandi. J’étais avec les Espoirs dans le bâtiment d’à côté et le coach m’a prévenu que je devais monter avec les A. Maintenant, je dois montrer pourquoi je suis là», a réagi le joueur de 20 ans devant une caméra de la FFF, pas vraiment impressionné par la nouvelle. «Je vais bien m’intégrer, je connais déjà pas mal de monde. Tout va bien se passer, ensuite, il faut faire le travail sur le terrain. On va voyager en Italie, et après je pense qu’il y aura un petit bizutage.»