Real Madrid : Vinicius Jr mécontent après sa sortie face à la Roma

Nouvelle soirée cauchemardesque pour Vinicius Jr ! Déjà très critiqué pour ses performances ces dernières semaines, le Brésilien a encore vécu un match particulièrement compliqué face à l’AS Rome en Ligue des Champions. Coupable d’une perte de balle ayant contribué à un but romain, l’ailier madrilène avait d’abord été repositionné sur le côté droit par José Mourinho pendant le match, qui avait choisi de placer Yan Diomandé à gauche. Mais le technicien portugais ne s’est pas arrêté là. À la 58e minute, alors que le Real Madrid était mené 3-1, il décidait de sortir Vinicius pour faire entrer Endrick. Une décision qui n’a absolument pas plu au numéro 7, lequel a clairement manifesté son mécontentement en découvrant son numéro sur le panneau du quatrième arbitre.

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Et la suite de la rencontre a donné raison à Mourinho ! Alors que le Real Madrid était mené et semblait totalement dépassé par les événements, la sortie de Vinicius a coïncidé avec un incroyable retournement de situation. Les Merengues ont complètement inversé la tendance en inscrivant trois buts après son remplacement, renversant ainsi une Roma qui avait pourtant largement dominé les débats jusque-là. Un scénario spectaculaire qui risque d’alimenter encore davantage les critiques autour de Vinicius Jr, dont la place dans le onze madrilène apparaît de plus en plus fragilisée.