Thierry Henry défend Kylian Mbappé face aux critiques sur le collectif

C’est le sempiternel débat. Les 40 buts par saison de Kylian Mbappé valent-ils moins que l’équilibre du collectif ? S’il a souvent été critiqué pour son impact négatif dans ses équipes, le capitaine des Bleus peut compter sur le soutien de Thierry Henry. Dans Rothen s’enflamme sur RMC, l’ancien international tricolore a estimé qu’il revenait aux entraîneurs de trouver la bonne formule autour de Kylian Mbappé, et que, bien évidemment, on pouvait gagner avec le Madrilène dans son équipe.

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«Tu peux bien jouer (avec Kylian), c’est au coach de trouver une situation pour mettre l’équipe dans les meilleures conditions, ça va être le travail de Zizou, comme ça a été celui de Didier Deschamps, comme c’était celui de tous les coachs qu’il a eus au PSG ou à Monaco. Il faut trouver le bon équilibre. C’est dur, que ce soit Mbappé ou pas. Tu perds Rodri à Manchester City, ça prend que des contres, et pourtant, c’est un seul joueur et c’était Pep Guardiola le coach. Au Barça, tu mets Rodri, ça prend moins de buts. J’avais demandé à Christophe Galtier (à l’époque PSG) : "comment tu vas trouver l’équilibre" ? Ce n’est pas vraiment Mbappé le problème.»