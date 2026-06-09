Le comportement du FC Barcelone face à l’offre surprise du Real Madrid pour Julian Alvarez

Coup de tonnerre. Dans un communiqué officiel publié sur son site, le club de la capitale espagnole a expliqué avoir fait une offre pour Julian Alvarez. « Le Real Madrid C. F. annonce qu’à l’issue de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue aujourd’hui, le club a fait une offre de 150 millions d’euros à l’Atlético de Madrid pour les droits de transfert du joueur Julián Álvarez », peut-on y lire. De quoi enflammer la presse espagnole ainsi que les réseaux sociaux…

La suite après cette publicité

L’identité de la fameuse recrue mystère est donc désormais connue de tous, et si certains s’en doutaient déjà un peu, elle a tout de même surpris du monde. Surtout, ça fait parler, car Julian Alvarez était - et est toujours d’ailleurs - convoité par l’ennemi juré du Real Madrid, le FC Barcelone. Au point où certains avancent déjà des théories presque complotistes, évoquant une volonté de Pérez de seulement vouloir nuire au Barça, n’étant pas forcément intéressé par l’attaquant colchonero.

La suite après cette publicité

Le Barça était préparé

Comment a été accueilli ce communiqué à Barcelone ? Plusieurs médias ont déjà réponse à cette question. Jijantes explique par exemple que cette annonce ne change rien pour le Barça : les Catalans souhaitent toujours enrôler Alvarez et ils sont convaincus qu’ils peuvent attirer le champion du monde 2022 dans leurs rangs. Des informations confirmées par El Chiringuito, qui explique que cela ne change absolument rien pour le Barça, et que dans les bureaux du Camp Nou, on est particulièrement tranquille.

Offre refusée de 150 M€ pour Julian Alvarez : à quoi joue Florentino Pérez ? À énerver le Barça : C'est un coup de pression pour faire grimper les enchères et plomber les finances catalanes C'est un pur coup de com' : Il savait que l'Atlético refuserait à cause de la clause à 500 M€. C'était juste pour sa réélection C'est incompréhensible : Proposer 150 M€ pour un 9 alors que Mbappé est là, ça n'a aucun sens Partage ta réponse Génération de l'image en cours

La Cadena SER explique pour sa part qu’au Barça, on s’attendait à ce mouvement du Real Madrid, et qu’il n’a donc pas surpris grand monde en interne au sein du champion d’Espagne. De plus, certains se moquent un peu et estiment que c’est la preuve que Pérez est plus attentif à ce qui se passe à Barcelone que de renforcer son équipe. Sport évoque aussi une tentative de déstabilisation venant du Real Madrid. Sacré cirque, il faut le dire…