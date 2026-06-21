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Coupe du Monde

CdM 2026, Allemagne : vers un forfait pour Nico Schlotterbeck

Par Allan Brevi
1 min.
Nico Schlotterbeck @Maxppp
Allemagne 2-1 Côte d'Ivoire
winamax
1 1.41 N 5.00 2 6.75 bonus 100€

L’Allemagne s’est faite très peur, mais a fini par s’imposer dans les dernières minutes face à la Côte d’Ivoire (2-1), au terme d’un match longtemps indécis et globalement maîtrisé par des Éléphants ambitieux. Malgré l’ouverture du score ivoirienne signée Franck Kessié, les hommes de Julian Nagelsmann ont progressivement haussé le ton, notamment grâce aux entrants qui ont totalement changé la dynamique de la rencontre. Deniz Undav, décisif à deux reprises, a finalement offert une victoire précieuse à la Mannschaft, qui conserve la tête de son groupe avec 6 points.

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Mais cette victoire au forceps pourrait laisser des traces. En conférence de presse, Julian Nagelsmann a en effet jeté un froid concernant l’état de santé de Nico Schlotterbeck, sorti touché et très incertain pour la suite de la compétition. « Nico est suspecté d’avoir subi une blessure ligamentaire. Ça ne sent pas bon », a confié le sélectionneur allemand, laissant planer la crainte d’une possible fin de Mondial pour le défenseur. Un coup dur potentiel pour une Allemagne déjà sous pression malgré ses résultats positifs.

Pub. le - MAJ le
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