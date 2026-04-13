Atlético de Madrid : Diego Simeone prévient le FC Barcelone

Vainqueur du FC Barcelone (0-2) en 1/4 de finale aller de la Ligue des Champions, l’Atlético de Madrid va tenter de tenir ce mardi soir pour conserver son avantage et se qualifier. Le club madrilène, qui a déjà remporté cette saison une double confrontation en Coupe du Roi face au Barça (4-0 à l’aller, défaite 3-0 au retour), tentera de rejouer un sale tour aux Blaugranas. En conférence de presse, Diego Simeone a annoncé la couleur.

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« Nous sommes convaincus de ce dont nous avons besoin et de ce que nous allons accomplir là-bas. Notre objectif est de nous qualifier, et nous jouerons ce match pour y parvenir. Comme nous les avons déjà affrontés, nous savons qu’ils sont un très bon adversaire, mais nous connaissons aussi notre objectif : nous qualifier. Tout ce que nous imaginons pourrait n’être que des vœux pieux. Puis le match commencera, et tout peut changer. L’autre jour, ils ont joué avec une ligne défensive plus haute. Nous avons donc confiance en ce que nous voulons faire », a-t-il confié.