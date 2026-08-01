Le FC Barcelone veut s’offrir Azzedine Ounahi !

La grave blessure de Frenkie de Jong continue de rebattre les cartes au FC Barcelone. Victime d’une rupture du ligament latéral interne du genou droit durant la Coupe du Monde 2026, le milieu néerlandais sera éloigné des terrains pendant plusieurs mois, obligeant les dirigeants catalans à explorer le marché pour renforcer leur milieu de terrain, puisque le retour de l’ex-meneur de l’Ajax Amsterdam est prévu au cours du mois de novembre. Et selon les dernières informations en provenance d’Espagne, les blaugranas auraient trouvé un remplaçant.

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Selon les informations d’El Chiringuito, Azzedine Ounahi fait désormais partie des profils étudiés par le Barça. Le milieu marocain de Gérone, qui a confirmé tout son talent lors de la Coupe du Monde 2026, est apprécié pour sa qualité technique, sa capacité à casser les lignes et son expérience de la Liga. Plusieurs clubs suivent également sa situation, mais l’ex-milieu de terrain de l’Olympique de Marseille n’aurait pas encore donné sa décision concernant son avenir.

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Le FC Barcelone doit remplacer Frenkie de Jong

Ces dernières semaines déjà, Ounahi avait vu sa cote grimper après son Mondial 2026, au point d’attirer l’attention de plusieurs grands clubs européens, à l’instar de l’Ajax Amsterdam. Ses prestations avec le Maroc ont confirmé son retour au plus haut niveau, après une saison convaincante sous les couleurs du club catalan, où il s’est imposé comme l’un des hommes forts de l’équipe, malgré la relégation du club à l’issue de la saison dernière.

Reste désormais à savoir si le Barça passera à l’offensive. Les dirigeants blaugranas évaluent actuellement les différentes options disponibles afin de compenser l’absence de Frenkie de Jong, et le nom d’Azzedine Ounahi figure bien sur la short-list. Aucune décision définitive n’a toutefois été prise à ce stade, alors que le milieu marocain continue de susciter de nombreuses convoitises sur le marché.