Troyes a trouvé un successeur à Antoine Sibierski

Alors que le départ d’Antoine Sibierski a été officiellement acté avec une signature dans la foulée du côté d’Anderlecht, l’ESTAC Troyes, qui vient de fêter dignement ce week-end son titre de champion de Ligue 2, ne compte pas perdre de temps. Pour assurer la transition et préparer les prochaines échéances estivales et le retour en Ligue 1 sous l’égide du président Edwin Pindi, le club aubois va confier, sauf improbable retournement de situation, les clés du sportif à Brendan McFarlane. Ce jeune dirigeant de 32 ans, issu de la tentaculaire galaxie du City Group (propriétaire du club), assurera le rôle de directeur sportif par intérim. Une solution stratégique qui permettra au président du club aubois d’élargir ses fonctions au domaine sportif tout en s’appuyant sur un spécialiste du recrutement.

La suite après cette publicité

S’il est encore méconnu du grand public, Brendan McFarlane jouit d’une excellente réputation en coulisses. Jeune, dynamique et doté d’une immense culture footballistique, il est décrit comme un véritable boulimique de matchs et un expert redoutable en matière de scouting. Parfaitement francophone, il a notamment fait ses armes en tant que recruteur pour Brentford, puis comme responsable du recrutement pour le Toulouse FC, avant d’intégrer la cellule de recrutement de Manchester City en 2023. Son profil ultra-moderne et son œil aiguisé feront le plus grand bien à l’ESTAC le temps de finaliser la nomination du futur patron du sportif. Comme nous vous le révélions récemment, le club étudie toujours avec la plus grande attention les pistes menant à Bafétimbi Gomis, Yohan Cabaye ou encore Jocelyn Blanchard pour incarner le nouveau projet troyen sur le long terme.