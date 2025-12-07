Toulouse et Montpellier soutiennent Issiaga Sylla après le décès de son épouse
Issiaga Sylla traverse une période extrêmement difficile… Aujourd’hui joueur d’Asteras Aktor, en première division grecque, le défenseur guinéen de 31 ans a récemment appris le décès tragique de son épouse. Le Toulouse FC, club par lequel il est passé à deux reprises entre 2016 et 2020 puis 2021 et 2023, a rapidement tenu à lui témoigner son soutien. « Le Club adresse son soutien le plus sincère à son ancien joueur Issiaga Sylla, touché par la perte tragique de son épouse. Nous pensons à lui et ses proches dans cette épreuve », peut-on lire sur une publication X du club.
Nous pensons à lui et ses proches dans cette épreuve 🙏
À noter que son autre ancien club, le MHSC, a également communiqué pour lui apporter son soutien : « ce soir, nous pensons très fort à Issiaga Sylla qui traverse un drame personnel ainsi qu’à sa petite fille et leur famille. Courage Issiaga. »
