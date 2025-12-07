Menu Rechercher
Toulouse et Montpellier soutiennent Issiaga Sylla après le décès de son épouse

Issiaga Sylla contre le FC Metz en Ligue 1 @Maxppp

Issiaga Sylla traverse une période extrêmement difficile… Aujourd’hui joueur d’Asteras Aktor, en première division grecque, le défenseur guinéen de 31 ans a récemment appris le décès tragique de son épouse. Le Toulouse FC, club par lequel il est passé à deux reprises entre 2016 et 2020 puis 2021 et 2023, a rapidement tenu à lui témoigner son soutien. « Le Club adresse son soutien le plus sincère à son ancien joueur Issiaga Sylla, touché par la perte tragique de son épouse. Nous pensons à lui et ses proches dans cette épreuve », peut-on lire sur une publication X du club.

Toulouse FC
Le Club adresse son soutien le plus sincère à son ancien joueur Issiaga Sylla, touché par la perte tragique de son épouse.

Nous pensons à lui et ses proches dans cette épreuve 🙏
À noter que son autre ancien club, le MHSC, a également communiqué pour lui apporter son soutien : « ce soir, nous pensons très fort à Issiaga Sylla qui traverse un drame personnel ainsi qu’à sa petite fille et leur famille. Courage Issiaga. »

