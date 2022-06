Juve : Paul Pogba aurait passé sa visite médicale

Selon le Corriere dello Sport, l’ancien milieu de terrain de Manchester United, Paul Pogba, aurait déjà passé une partie de sa visite médicale avant de s’engager avec la Juventus. Un accord entre le Français de 29 ans et la Vieille Dame aurait déjà été trouvé, mais pour des raisons budgétaires le club turinois attendrait le mois de juillet avant d’annoncer le retour du Pogba à Turin.

La suite après cette publicité

Selon le quotidien italien, il ne resterait plus qu’à régler quelques détails sur les primes et les bonus pour que l’accord entre les deux parties soit complet. L’international tricolore, qui avait évolué entre 2012 et 2016 avec les Bianconeri, a déjà disputé 178 matches sous le maillot turinois, inscrit 34 buts et délivré 40 passes décisives.