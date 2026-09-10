Noah Okafor claque la porte de la Suisse à 26 ans

International suisse depuis 2019 (26 sélections, 2 buts), Noah Okafor a pris la décision de se retirer de l’équipe nationale pour une durée indéterminée. L’attaquant de 26 ans, présent à la dernière Coupe du Monde (la Suisse avait été éliminée en 1/4 de finale par l’Argentine), a expliqué sur son compte Instagram qu’il ne jouerait plus tant que le sélectionneur Murat Yakin serait en poste. La relation entre les deux hommes avait déjà été tumultueuse par le passé.

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«Chers fans, ces lignes sont les plus difficiles que j’ai eu à écrire dans ma carrière jusqu’à présent. Après mûre réflexion, j’ai décidé de me retirer provisoirement de l’équipe nationale suisse, écrit le joueur de Leeds. J’aurais aussi beaucoup aimé continuer à jouer pour la Suisse à l’avenir et donner le meilleur de moi-même pour notre pays. Mais dans les circonstances actuelles, je ne peux tout simplement plus continuer. Je tiens à préciser une chose : cette décision n’a rien à voir avec mon temps de jeu. Je sais que, par le passé, je n’ai pas toujours tout fait correctement (…) C’était un grand honneur pour moi de participer à une Coupe du Monde pour mon pays. Certaines choses se sont produites qui m’ont profondément touché. La confiance a été blessée. Des engagements n’ont pas été respectés. Et lorsque j’ai eu l’occasion de jouer contre l’Algérie, on m’a éloigné de l’équipe, même pour de petites erreurs, sans que personne ne m’explique la raison (…) Dans les semaines qui ont suivi, j’ai beaucoup réfléchi et j’ai décidé que je ne voulais plus jouer pour l’équipe nationale sous l’entraîneur actuel.»