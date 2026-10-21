Ligue des Champions : la presse anglaise hallucine après le naufrage de Manchester United

Michael Carrick a sans doute dirigé son dernier match à la tête de Manchester United. L’inverse aurait de quoi étonner après la gifle reçue par son équipe, une de plus, humiliée à Côme (4-1) après avoir été dépassée toute la soirée. La pluie diluvienne a donné lieu à une véritable tempête sur le terrain. Le club anglais a pris une leçon de football sous les exploits de Nico Paz, auteur d’un doublé (3e, 57e), en plus des buts de Douvikas (52e) et Ramon (76e). Zirkzee a sauvé l’honneur dans le temps additionnel (90e+1) mais le score aurait pu être plus sévère encore si les Lariani s’étaient montrés plus réalistes, notamment en première période.

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Complètement baladés, les Red Devils ont dû attendre la 66e minute pour cadrer une première frappe. Dès la pause, Carrick a sorti Cunha et Andrey Santos. Il aurait pu sortir tout le monde, tant les Dalot et Mbeumo sont passés à côté. Les entrants Traoré et Baleba n’ont rien apporté et MU s’est encore incliné pour aligner un 7e match consécutif sans victoire, une première depuis novembre-décembre 2015. C’est même devenu le premier club anglais de l’histoire à encaisser un but dans les deux premières minutes de deux matchs européens majeurs consécutifs (47 secondes contre l’Atlético Madrid, 118 secondes contre Como).

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«Misérable, Manchester United a été laminé par Côme»

Face à un tel constat, la presse anglaise n’est pas tendre. «Misérable, Manchester United a été laminé par Côme», cogne Sky Sports. «La pression continue de s’accumuler sur Carrick et son équipe, dont le début de saison ne cesse de se dégrader. Mercredi soir, ils ont été humiliés par une équipe de Côme qui a fait preuve de plus d’intensité et de qualité en Italie», poursuit le média. Le consultant Paul Merson dresse lui aussi un constat sévère. Il estime que le club n’a plus son prestige d’antan. Selon lui, il faut changer de logiciel et oublier les longues années de gloire sous Alex Ferguson.

«Le problème avec Manchester United, c’est que nous vivons encore à l’époque de Rooney et Ronaldo. On est aveuglés par le nom, celui d’un des plus grands clubs du monde. Mais ce n’est pas l’une des meilleures équipes du monde. Loin de là. (…) Je ne m’attendais pas à ce qu’ils battent Leeds et je ne m’attendais pas à ce qu’ils battent Côme. C’est là qu’ils sont.» De son côté, le Daily Mail s’interroge sur l’avenir de Carrick, lequel a présenté ses excuses auprès des supporters. The Telegraph y a d’ailleurs vu un parallèle avec le départ d’Ole Gunnar Solskjaer après une défaite à Watford 4-1 en 2021. Se débarrasser de l’entraineur ne règlerait pas le fond du problème. «Le manager part. L’espoir renaît. Les choses commencent à mal tourner. Le manager est sous pression. Le manager démissionne. Et on recommence.»

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Bruno Fernandes critique le staff

Sauf que cette fois, les Red Devils ont subi une véritable humiliation. Il y a de quoi se demander si le vestiaire n’a pas laissé tomber son entraîneur ce soir. La BBC se pose la question. «Manchester United a vécu l’une des pires soirées européennes de son histoire face à Côme, accentuant la pression sur un entraîneur déjà fragilisé.» La déclaration d’après-match de Bruno Fernandes va plutôt dans ce sens. Il a remis en question l’approche tactique. «C’est un choix du staff de ne pas presser individuellement et de parfois laisser de l’espace pour essayer de récupérer le ballon, attendre l’adversaire, mais parfois, quand on laisse de l’espace à ces équipes, elles prennent confiance.» Voilà qui ne va pas arranger la situation de Carrick…