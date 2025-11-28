Nice : les vraies raisons du non-départ de Franck Haise

Nice a encore montré son sens du timing hier soir. Après avoir encaissé des buts à la 3e minute contre Fenerbahçe (2-1), et à la 2e contre le Celta de Vigo (2-1), les Niçois ont repoussé les limites de l’impossible en en prenant un au bout de 18 secondes de jeu sur la pelouse de Porto (3-0). Mais le GYM a soigneusement respecté le folklore local en enchaînant un 17e match sans victoire en Coupe d’Europe (un record avec Lille pour un club français), et une 5e défaite en autant de rencontres cette saison.

La suite après cette publicité

«La série est horrible, comme la période et le début de match des Aiglons (…) Le GYM n’a pas cadré le moindre tir, il était inutile de justifier l’injustifiable et Franck Haise ne s’y est pas risqué», écrit le journal L’Équipe. Le ton est le même chez Nice Matin : «empêtré dans une crise de résultats, qui crée aussi des remous en interne, l’OGC Nice a poursuivi son calvaire en Ligue Europa ce jeudi soir à Porto, où il a été battu 3-0. La journée de mardi a été riche en échanges au centre d’entraînement de l’OGC Nice. Entre Franck Haise et ses joueurs, qui ne goûtent pas toujours à sa communication. Entre l’entraîneur et ses cadres. Mais aussi avec ses dirigeants.»

La suite après cette publicité

Bocquet a refusé le départ de Franck Haise

Malgré une fracture manifeste avec une partie de son vestiaire - peu sensible à sa communication et à ses critiques publiques - conjuguée à une crise de résultats inédite, Haise est toujours en poste. L’ex-entraîneur lensois a proposé d’être "l’électrochoc" après la gifle subie face à l’OM vendredi à l’Alianz Riviera (5-1), mais sa direction n’a pas l’intention de s’en séparer.

Autrement dit, Haise a demandé à quitter le club en espérant trouver un accord contractuel, mais son président, Fabrice Bocquet, s’y est opposé. Ce dernier a également signifié au vestiaire les envies de départ de son coach, en insistant sur le fait qu’il était toujours l’homme de la situation à ses yeux. De son côté, Haise n’a pas fait mystère de son souhait de partir devant ses joueurs. Ils sont aujourd’hui tous au courant. Une situation qui plonge encore un peu plus le club dans le brouillard, et notamment le président Bocquet, dont le choix d’avoir prolongé Haise jusqu’en 2029 au mois de septembre pose plus que jamais question…