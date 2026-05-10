Liga : le FC Barcelone domine le Real Madrid et remporte la Liga !

Ce Clasico était peut-être un des Clasicos les moins attendus de ces dernières années… Pour le grand public du moins. Mais pour les Barcelonais, ce match était l’occasion de doublement humilier le Real Madrid en les battant et en remportant le titre de champion d’Espagne au passage. Le tout, dans un contexte très compliqué pour les Merengues, englués dans une crise sportive énorme et surtout, avec d’énormes problèmes en interne. Pour ce match, Hansi Flick, qui a perdu son père quelques heures avant le coup d’envoi, misait sur Ferran Torres plutôt que Robert Lewandowski pour accompagner Rashford et Fermin Lopez, et Eric Garcia à la place de Koundé côté droit de la défense. Raphinha, de retour, démarrait donc sur le banc de touche, alors que l’absence de Lamine Yamal était déjà prévue de longue date. En face, Alvaro Arbeloa, privé de Kylian Mbappé, Valverde, Militao et Arda Güler entre autres, misait sur un trio composé de Brahim Diaz, Gonzalo Garcia et Vinicius Jr aux avant-postes. Aurélien Tchouameni, impliqué dans cette fameuse bagarre avec l’Uruguayen, était bien là au milieu, tout comme Eduardo Camavinga, titularisé pour la première fois depuis un mois.

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Les deux équipes affichaient, d’entrée, des intentions plutôt offensives, avec deux lignes assez haute. Ce qui permettait ainsi aux deux formations de se projeter relativement vite, avec un "centre de la mort" de Fermin Lopez pour Rashford bien coupé par Fran Garcia par exemple (5e). L’Anglais, dont l’avenir à Barcelone est en jeu, était conscient qu’il devait se montrer et quoi de mieux qu’une ouverture du score sur un superbe coup franc. Excentré côté droit aux abords de la surface, le Red Devil plaçait un superbe ballon brossé lucarne opposée pour faire exploser le Camp Nou (1-0, 9e). Sonnés, les Madrilènes peinaient à réagir, avec une tête de Tchouameni non cadrée sur corner comme première opportunité (13e). Sans trop de surprise, le Barça était mieux dans son match que le Real Madrid : mieux en place, plus inspiré avec le ballon et plus tranchant sur ses offensives. Le break n’allait donc pas trop tarder. Côté gauche, Cancelo trouvait Dani Olmo dans la surface. L’Espagnol signait une belle talonnade pour Ferran Torres qui crucifiait Courtois (2-0, 18e). Il faut tout de même signaler que le rythme était assez peu élevé, et le Barça n’était pas totalement rassurant derrière. Gonzalo, lancé par Asencio, manquait le cadre de peu (23e), alors qu’Eric Garcia coupait un joli service de Bellingham pour Vinicius Jr (24e).

Il n’y avait pas photo ce soir…

Mais il y avait tout de même un monde d’écart dans l’implication et l’intensité dans les duels notamment, avec des Barcelonais assez agressifs et généreux dans l’effort, et des Madrilènes plutôt passifs. Après un ballon exceptionnel de Ferran Torres dans le dos de la défense, Rashford manquait son face à face avec un Courtois décisif (38e). Derrière, Dani Olmo manquait sa demi-volée dans la surface (39e). Si des joueurs comme Olmo, Ferran Torres, Pedri, Fermin Lopez ou Marcus Rashford étaient assez en vue, il n’y avait pas grand monde qui tirait son épingle du jeu en face, si ce n’est peut-être un Brahim Diaz assez volontaire ou un Asencio assez bon derrière. Camavinga et Bellingham étaient par exemple particulièrement mauvais. Avantage logique à la pause donc, et au retour des vestiaires, les Catalans continuaient de dominer. Les esprits commençaient aussi à s’échauffer parfois, alors que la première période avait été assez pacifique, et on sentait de plus en plus de tension au fur et à mesure que la deuxième période avançait, avec notamment des cartons à Asencio ou Olmo suite à une altercation.

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Courtois évitait le troisième du Barça en s’interposant sur une nouvelle occasion de Ferran Torres, parfaitement lancé par Cancelo (56e). Ce n’était clairement pas le Clasico du siècle, avec un niveau technique assez médiocre dans sa globalité. Peu après l’heure de jeu, Raphinha signait son retour sur les pelouses, accompagné par Frenkie de Jong. Largement supérieur dans l’entrejeu, le Barça donnait même l’impression de ne pas vouloir trop se fouler parfois, ou du moins de ne pas en avoir besoin, bien porté par son excellent duo Pedri-Gavi. Le chrono défilait et le Real Madrid ne trouvait aucune solution, affichant un terrible et triste visage du début à la fin de la rencontre. On était même plus proche du 3-0 que du 2-1, avec des occasions de Raphinha et de Lewandowski, encore sauvées par un très bon Courtois. Le score n’a plus bougé, et en plus d’avoir dominé son ennemi juré, le Barça est officiellement roi d’Espagne. De quoi récompenser une belle saison - avec 17 victoires en 17 matchs à la maison notamment - des troupes d’Hansi Flick, logiquement championnes une deuxième saison de suite !