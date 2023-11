Iker Bravo, la pépite volée au Barça qui sème la zizanie au Real Madrid

Fin août 2022. Le Real Madrid et le FC Barcelone, entre autres, se livrent une belle guerre en coulisses pour Iker Bravo. Bien connu des amateurs de football espagnol puisque considéré comme l’un des plus gros talents du pays, le jeune attaquant de 17 ans seulement avait déjà débuté avec l’équipe première du Bayer Leverkusen, où il avait atterri un an plus tôt seulement. C’est du côté du Barça qu’il avait fait sa formation, et les Catalans souhaitaient le rapatrier. Sans succès donc, puisque les Merengues ont eu les faveurs du joueur, prêté pour une saison et intégré à l’effectif du Real Madrid Castilla. Une arrivée qui avait suscité pas mal d’espoirs du côté de la capitale espagnole, et beaucoup étaient convaincus qu’on allait pas attendre longtemps pour le voir débuter avec l’équipe première.

Seulement, la première saison de l’international U19 à Madrid a été un peu compliquée. Il n’a inscrit que 2 buts en 22 matchs avec le Real Madrid Castilla, même s’il est vrai que lorsqu’il est descendu prêter main forte aux U19 en Youth League, il a été performant, avec 3 buts et 3 passes décisives en 4 matchs. Mais ce n’est pas à ce niveau qu’on attendait un joueur qui avait déjà débuté en Bundesliga à l’âge de 16 ans seulement. Surtout, il y a eu des premiers échos un peu inquiétants dans la presse espagnole concernant son comportement et son attitude. Cette saison, il avait donc des choses à prouver, surtout que les dirigeants madrilènes lui ont offert une deuxième chance en prolongeant son prêt d’une saison.

Déception sur déception

Mais c’est mal parti. Déjà, il a été relégué dans l’effectif U19, sous les ordres d’Alvaro Arbeloa, puisque Raul Gonzalez, coach du Castilla, ne veut pas entendre parler de lui. Après quelques premiers matchs prometteurs, il est retombé dans ses travers. Le week-end dernier, il a notamment été expulsé à la 49e minute après un geste violent et des contestations auprès de l’arbitre. Sa deuxième expulsion de la saison, ce qui est inhabituel pour un joueur offensif, alors qu’il avait déjà pris la porte en cours de match fin septembre après un autre tacle très dangereux sur un adversaire. Arbeloa l’avait d’ailleurs puni en le laissant sur le banc plusieurs matchs, et c’est ce week-end qu’il est revenu dans le onze, étant expulsé dès son retour donc. Même lorsqu’il a joué, il a été assez loin du niveau espéré.

Après avoir été blacklisté avec le Castilla, l’équipe B du club, il est désormais aussi grillé avec les U19. Très loin des attentes que beaucoup avaient pour un joueur qui aurait dû, potentiellement, entrer dans la dynamique de l’équipe A comme l’a fait Nico Paz par exemple. Relevo va jusqu’à affirmer que les dirigeants du Real Madrid envisagent de mettre fin à son prêt dès le mois de janvier. Quitte à devoir indemniser le Bayer Leverkusen. C’est dire à quel point il n’y a plus d’espoir pour le joueur… S’il a toujours d’autres clubs européens prêts à l’accueillir - toujours selon Relevo - il a un mois et demi pour faire changer d’avis les têtes pensantes du Real Madrid…