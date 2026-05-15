CdM 2026 : la liste de la Côte d’Ivoire avec Pépé et Wahi
Les listes de joueurs sélectionnés pour la Coupe du Monde 2026 défilent et la Côte d’Ivoire emmenée par Emerse Faé a sorti la sienne ce vendredi après-midi. Pour rappel, les Éléphants croiseront l’Équateur, l’Allemagne et Curaçao dans le groupe E, et le sélectionneur a appelé du beau monde pour réaliser ce rêve américain. Elye Wahi est notamment appelé après une fin de saison réussie à Nice, tout comme des cadres assurant la stabilité et l’expérience au sein du groupe. Seko Fofana et Franck Kessié devraient particulièrement faire le job dans l’entrejeu.
𝙑𝙤𝙞𝙘𝙞 𝙡𝙖 𝙡𝙞𝙨𝙩𝙚 𝙙𝙚𝙨 𝙀́𝙡𝙚́𝙥𝙝𝙖𝙣𝙩𝙨 𝙨𝙚́𝙡𝙚𝙘𝙩𝙞𝙤𝙣𝙣𝙚́𝙨 ✨𝙥𝙤𝙪𝙧 𝙙𝙚́𝙛𝙚𝙣𝙙𝙧𝙚 𝙡𝙚𝙨 𝙘𝙤𝙪𝙡𝙚𝙪𝙧𝙨 𝙙𝙚 𝙡𝙖 𝘾𝙤̂𝙩𝙚 𝙙’𝙄𝙫𝙤𝙞𝙧𝙚 𝙖̀ 𝙡𝙖 𝘾𝙤𝙪𝙥𝙚 𝙙𝙪 𝙈𝙤𝙣𝙙𝙚 2026.
#𝘼𝙡𝙡𝙚𝙯𝙇𝙚𝙨𝙀𝙡𝙚𝙥𝙝𝙖𝙣𝙩s #𝘾𝘿𝙈2026
L’autre retour tant attendu est celui de Nicolas Pépé. Fantastique avec Villarreal chez nos voisins, l’ailier avait été écarté lors de la CAN 2025 au Maroc et pourrait désormais faire la différence. Or, plusieurs joueurs manquent à l’appel dans le groupe, et n’auront pas cette chance. Sébastien Haller, Christopher Opéri, ou encore Martial Godo et Yann Gboho n’iront pas en Amérique du nord pour disputer le Mondial.
La liste complète de la Côte d’Ivoire :
Gardiens : Yaya Fofana, Mohamed Koné, Alban Lafont.
Défenseurs : Emmanuel Agbadou, Clément Akpa, Ousmane Diomandé, Guéla Doué, Ghislain Konan, Odilon Kossounou, Evan Ndicka, Wilfried Singo.
Milieux : Seko Fofana, Parfait Guiagon, Christ Inao Oulaï, Franck Kessié, Ibrahim Sangaré, Jean-Michael Séri.
Attaquants : Simon Adingra, Ange-Yoan Bonny, Amad Diallo, Oumar Diakhité, Yann Diomandé, Evann Guessand, Nicolas Pépé, Bazoumana Touré, Elye Wahi.
En savoir plus sur
Coupe du Monde 2026 : la liste de la Belgique avec Fernandez-Pardo mais sans Stassin et Malick Fofana
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer