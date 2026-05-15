CdM 2026 : la liste de la Côte d’Ivoire avec Pépé et Wahi

Les listes de joueurs sélectionnés pour la Coupe du Monde 2026 défilent et la Côte d’Ivoire emmenée par Emerse Faé a sorti la sienne ce vendredi après-midi. Pour rappel, les Éléphants croiseront l’Équateur, l’Allemagne et Curaçao dans le groupe E, et le sélectionneur a appelé du beau monde pour réaliser ce rêve américain. Elye Wahi est notamment appelé après une fin de saison réussie à Nice, tout comme des cadres assurant la stabilité et l’expérience au sein du groupe. Seko Fofana et Franck Kessié devraient particulièrement faire le job dans l’entrejeu.

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L’autre retour tant attendu est celui de Nicolas Pépé. Fantastique avec Villarreal chez nos voisins, l’ailier avait été écarté lors de la CAN 2025 au Maroc et pourrait désormais faire la différence. Or, plusieurs joueurs manquent à l’appel dans le groupe, et n’auront pas cette chance. Sébastien Haller, Christopher Opéri, ou encore Martial Godo et Yann Gboho n’iront pas en Amérique du nord pour disputer le Mondial.

La liste complète de la Côte d’Ivoire :

Gardiens : Yaya Fofana, Mohamed Koné, Alban Lafont.

Défenseurs : Emmanuel Agbadou, Clément Akpa, Ousmane Diomandé, Guéla Doué, Ghislain Konan, Odilon Kossounou, Evan Ndicka, Wilfried Singo.

Milieux : Seko Fofana, Parfait Guiagon, Christ Inao Oulaï, Franck Kessié, Ibrahim Sangaré, Jean-Michael Séri.

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Attaquants : Simon Adingra, Ange-Yoan Bonny, Amad Diallo, Oumar Diakhité, Yann Diomandé, Evann Guessand, Nicolas Pépé, Bazoumana Touré, Elye Wahi.