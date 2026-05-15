Menu Rechercher
Commenter 4
CDM

CdM 2026 : la liste de la Côte d’Ivoire avec Pépé et Wahi

Par Tom Courel
1 min.
Nicolas Pepe @Maxppp

Les listes de joueurs sélectionnés pour la Coupe du Monde 2026 défilent et la Côte d’Ivoire emmenée par Emerse Faé a sorti la sienne ce vendredi après-midi. Pour rappel, les Éléphants croiseront l’Équateur, l’Allemagne et Curaçao dans le groupe E, et le sélectionneur a appelé du beau monde pour réaliser ce rêve américain. Elye Wahi est notamment appelé après une fin de saison réussie à Nice, tout comme des cadres assurant la stabilité et l’expérience au sein du groupe. Seko Fofana et Franck Kessié devraient particulièrement faire le job dans l’entrejeu.

La suite après cette publicité
Équipe Nationale de Football Cote d’Ivoire 🇨🇮🐘
🚨 𝙇𝙚 𝙢𝙤𝙢𝙚𝙣𝙩 𝙚𝙨𝙩 𝙚𝙣𝙛𝙞𝙣 𝙖𝙧𝙧𝙞𝙫𝙚́. 🇨🇮🐘
𝙑𝙤𝙞𝙘𝙞 𝙡𝙖 𝙡𝙞𝙨𝙩𝙚 𝙙𝙚𝙨 𝙀́𝙡𝙚́𝙥𝙝𝙖𝙣𝙩𝙨 𝙨𝙚́𝙡𝙚𝙘𝙩𝙞𝙤𝙣𝙣𝙚́𝙨 ✨𝙥𝙤𝙪𝙧 𝙙𝙚́𝙛𝙚𝙣𝙙𝙧𝙚 𝙡𝙚𝙨 𝙘𝙤𝙪𝙡𝙚𝙪𝙧𝙨 𝙙𝙚 𝙡𝙖 𝘾𝙤̂𝙩𝙚 𝙙’𝙄𝙫𝙤𝙞𝙧𝙚 𝙖̀ 𝙡𝙖 𝘾𝙤𝙪𝙥𝙚 𝙙𝙪 𝙈𝙤𝙣𝙙𝙚 2026.

#𝘼𝙡𝙡𝙚𝙯𝙇𝙚𝙨𝙀𝙡𝙚𝙥𝙝𝙖𝙣𝙩s #𝘾𝘿𝙈2026
Voir sur X

L’autre retour tant attendu est celui de Nicolas Pépé. Fantastique avec Villarreal chez nos voisins, l’ailier avait été écarté lors de la CAN 2025 au Maroc et pourrait désormais faire la différence. Or, plusieurs joueurs manquent à l’appel dans le groupe, et n’auront pas cette chance. Sébastien Haller, Christopher Opéri, ou encore Martial Godo et Yann Gboho n’iront pas en Amérique du nord pour disputer le Mondial.

La liste complète de la Côte d’Ivoire :

Gardiens : Yaya Fofana, Mohamed Koné, Alban Lafont.

Défenseurs : Emmanuel Agbadou, Clément Akpa, Ousmane Diomandé, Guéla Doué, Ghislain Konan, Odilon Kossounou, Evan Ndicka, Wilfried Singo.

Milieux : Seko Fofana, Parfait Guiagon, Christ Inao Oulaï, Franck Kessié, Ibrahim Sangaré, Jean-Michael Séri.

La suite après cette publicité

Attaquants : Simon Adingra, Ange-Yoan Bonny, Amad Diallo, Oumar Diakhité, Yann Diomandé, Evann Guessand, Nicolas Pépé, Bazoumana Touré, Elye Wahi.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

CDM
Côte d'Ivoire
Nicolas Pépé
Elye Wahi

En savoir plus sur

CDM Coupe du Monde
Côte d'Ivoire Flag Côte d'Ivoire
Nicolas Pépé Nicolas Pépé
Elye Wahi Elye Wahi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier