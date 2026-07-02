Coupe du Monde 2026 : la prédiction surprenante de l’IA pour Portugal-Croatie

Tout le monde voit le Portugal comme favori avant ce choc face à la Croatie, mais la prédiction du cabinet français d’AVISIA raconte une histoire bien différente. Certes, l’intelligence artificielle accorde un léger avantage aux Portugais (54 % contre 46 %), mais cet écart est bien plus faible que ce que suggère la perception générale. Derrière la richesse offensive de la Seleção et le talent de joueurs comme Vitinha, Bruno Fernandes ou Cristiano Ronaldo, les indicateurs révèlent une opposition quasiment à l’équilibre. La valeur collective des deux équipes est similaire, les styles se neutralisent largement et aucune nation n’a réellement dominé son sujet depuis le début du tournoi.

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La véritable surprise du modèle réside dans la capacité de la Croatie à rester au contact malgré un effectif moins spectaculaire sur le papier. L’expérience des grands rendez-vous, la maîtrise émotionnelle du groupe et la solidité défensive incarnée par Joško Gvardiol compensent une partie de l’écart de talent individuel. AVISIA, spécialiste dans la data et l’intelligence artificielle, souligne même qu’en cas de prolongation ou de séance de tirs au but, l’avantage basculerait du côté croate grâce à un historique remarquable dans cet exercice. Un constat qui transforme ce match en l’une des affiches les plus indécises des phases à élimination directe : le Portugal est favori, mais de justesse, loin du déséquilibre attendu par une grande partie des observateurs.