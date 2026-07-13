Mercato : Yassine Bounou va recevoir une grosse offre pour revenir en Europe !

« Sa performance ce soir ? Franchement, je ne suis absolument pas surpris par son niveau. C’est un top gardien, il a toujours répondu présent dans tout ce qu’il a fait. Avant le match, on savait que ce ne serait pas facile face à lui et il l’a encore montré (rires). Big respect à lui. On s’est salué après le match, mais franchement grand respect à lui pour son match ». Après le match de quarts entre la France et le Maroc, Mike Maignan, comme de nombreux joueurs tricolores d’ailleurs, a encensé son homologue Yassine Bounou.

La suite après cette publicité

Il faut dire que le portier marocain a encore rendu une belle copie en terres américaines cet été, brillant contre les Bleus avec un penalty arrêté à Mbappé notamment, comme il l’avait déjà fait en huitièmes de finale face au Canada, et en seizièmes contre les Pays-Bas, où il avait été décisif dans les tirs au but. Il affiche d’ailleurs une statistique record, avec quatre penaltys arrêtés en Coupe du Monde.

Un retour en Europe ?

Clairement, il a encore montré faire partie des meilleurs de la planète à son poste, et ses prestations ont été remarquées par un gros club européen. Comme l’indique Fanatik, Fenerbahçe s’intéresse à lui. Ederson souhaite effectivement quitter la formation stambouliotte, qui doit donc lui trouver un remplaçant. Le gardien marocain est tout en haut de la liste des portiers convoités par les Turcs.

La suite après cette publicité

Reste tout de même à convaincre la direction d’Al-Hilal, où le joueur est sous contrat jusqu’en 2028, et où il fait logiquement partie des cadres de l’équipe. Un retour en Europe qui lui permettrait donc de rejouer des compétitions continentales, lui qui a notamment remporté l’Europa League à deux reprises avec Séville. Du côté du Fener, il retrouverait notamment son compatriote Sofyan Amrabat, de retour après un prêt au Betis, ainsi que des joueurs comme Marco Asensio ou N’Golo Kanté qu’il a affrontés à plusieurs reprises ces dernières années.