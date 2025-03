France : Mike Maignan dévoile son secret pour les tirs au but

Encore héroïque, Mike Maignan a sauvé l’équipe de France lors des tirs au but, contre la Croatie. Alors que les Bleus avaient arraché l’égalisation et devaient passer par la terrible séance de tirs au but, le portier de l’AC Milan a été héroïque et a arrêté un tir de Baturina, puis de Stanisic permettant ainsi aux tricolores d’aller en demi-finale de la Ligue des Nations. Au micro de TF1, le gardien de 29 ans a raconté son secret sur les penalties, lui qui avait déjà stoppé un tir au match aller.

«On savait que cela allait être revanchard, ils ont fait ce qu’ils voulaient à l’aller et cela a piqué notre orgueil. Moi, je savais qu’il fallait que je sois prêt. C’est un duel psychologique, les joueurs ont donné beaucoup et la lucidité est moins présente. Il faut prendre de la place dans le but et dominer le duel, cela m’a réussi et on s’est qualifié. C’est dans la tête, dans les yeux. J’ai même joué avec le laser au match aller, j’aime jouer avec ce que je peux pour contrer le tireur, qui a une cage très grande. Cela m’a réussi sur les deux matches, c’est un exercice où j’ai eu pas mal de réussite. J’espère que cela va durer», a-t-il assuré sur TF1.