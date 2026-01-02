Les coulisses du départ d’Enzo Maresca, Xabi Alonso cherche un remplaçant à Kylian Mbappé

Les dessous de la rupture entre Maresca et Chelsea

En Angleterre, le Daily Star placarde « Bleu est-ce toi ? ». Chelsea a limogé Enzo Maresca après une rupture de confiance avec ses dirigeants, et Liam Rosenior est désormais le grand favori pour lui succéder, malgré son inexpérience en Premier League. Chelsea a décidé de faire un changement pour remettre la saison sur les rails après plusieurs jours de discussions tendues avec le clan Maresca. Le camp de Maresca affirme qu’il était prêt à démissionner lui-même. Dans le Daily Mirror, on est revenu sur le chemin de l’autodestruction pour Maresca. En 18 mois, l’Italien a remporté la Coupe du monde des clubs et la Ligue Europa Conférence, tout en ramenant Chelsea en Ligue des champions. Pourtant, la dynamique s’est effondrée : une seule victoire en sept matchs de Premier League, 15 points lâchés après avoir mené au score et une chute à la 5e place. Les relations avec la direction se sont fortement dégradées, notamment après sa déclaration où il disait avoir vécu les pires 48 heures à Chelsea après la défaite 2-1 à l’Atalanta. Il a refusé d’expliquer ce commentaire à plusieurs reprises, ce qui a alimenté l’incompréhension et accéléré la rupture de confiance. De plus Maresca aurait exigé avoir le dernier mot sur l’utilisation des joueurs, alors que les médecins du club jugeaient que certains d’entre eux étaient dans le dur physiquement et pas à 100% dans un calendrier ultra-chargé. Enfin les rumeurs qui l’envoient à Manchester City ont été perçues comme un signe de décalage entre l’ambition du club et la loyauté supposée de l’entraîneur.

L’énigme du 9 au Real Madrid

Pour Marca, Xabi Alonso est à la recherche d’un autre Mbappé. La blessure de Kylian Mbappé, auteur de 29 buts en 24 matchs cette saison, contraint Xabi Alonso à repenser l’attaque du Real Madrid pour le match contre le Betis et la Supercoupe d’Espagne. L’option Rodrygo à la pointe de l’attaque est envisagée. Un poste auquel il a déjà évolué et qui permet au coach d’intégrer Franco Mastantuono afin d’apporter de la créativité entre les lignes. Une autre solution est Gonzalo García comme lors de la Coupe du monde des clubs, un "9" classique, bien que Xabi souhaite réduire les expérimentations avec les jeunes. La dernière solution est d’aligner Vinicius et Rodrygo ensemble dans un 4-4-2. Problème, Vinicius traverse une disette de 14 matchs sans but, son dernier remontant au 4 octobre contre Villarreal. Endrick est parti à Lyon en prêt et Brahim Diaz est à la Coupe d’Afrique des nations avec le Maroc, ce qui limite les options pour le coach espagnol.

Les pistes étudiées par les clubs de Milan

En Italie, Joao Cancelo est en Une du Corriere dello sport. « Cancelo d’or » titre le journal. L’Inter Milan accélère pour le Portugais qu’ils veulent récupérer en prêt en provenance d’Al-Hilal, avec le club saoudien qui devrait couvrir une grande partie de son salaire. Les Nerazzurri veulent accélérer sur ce dossier qu’ils jugent cruciale pour pallier un besoin urgent et éviter la concurrence du Barca qu’ils savent freiné par les contraintes économiques. Du côté de l’autre club lombard, on s’active aussi déjà sur le mercato. Kim Min Jae est la priorité pour la défense milanaise et le défenseur coréen est aussi intéressé. Kim priorise l’AC Milan pour un prêt avec option d’achat, malgré de nombreuses demandes, pour gagner du rythme avant la Coupe du Monde 2026. Le défenseur est séduit par un retour en Serie A ou il avait explosé lors de la saison 2022/2023 au cours de laquelle il a remporté le Scudetto avec le Napoli.