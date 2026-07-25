Le Real Madrid et le RB Leipzig en passe de trouver un accord à 120 M€ pour Yan Diomandé !

La seconde tentative du Real Madrid sera vraisemblablement la donne. Après une première offre à hauteur de 100 M€ refusée ces dernières heures par le RB Leipzig pour Yan Diomandé, nous sommes en mesure de vous affirmer que les deux clubs sont en passe de tomber d’accord. Les deux directions travaillent sur un transfert avoisinant 120 M€, bonus inclus. Le joueur a lui déjà donné son feu vert pour rejoindre la capitale espagnole.

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Comme expliqué ces dernières heures, les Merengues voient en l’Ivoirien un élément capable de briller sur les deux côtés de l’attaque. Ses qualités permettent changer le rythme d’une action et c’est que ce veut voir José Mourinho. Ce dernier a réclamé à sa direction avoir besoin d’«encore plus de vitesse» dans la zone offensive. Il restait à convaincre le club allemand de bien vouloir le transférer et de battre la concurrence, incarnée notamment par le PSG.

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Le Real s’est servi d’Olise pour finaliser Diomandé

Le champion d’Europe en titre était même la priorité de la révélation de la saison dernière en Bundesliga. Un accord avait été trouvé avec le joueur et le dossier semblait bien parti seulement aucun accord n’a pu être trouvé avec le RB Leipzig. Ce dernier réclamait 120 à 130 M€ et laissait entendre qu’il souhaitait conserver Diomandé une saison en plus sous la forme d’un prêt. Dans ces conditions, difficile d’aller au bout du deal. Le PSG a préféré se retirer, refusant de surpayer.

🚨⚪️🇨🇮 #LaLiga |



❗️Yan Diomande has given the green light to join Real Madrid.



🤝 Real Madrid and RB Leipzig are now working to reach a full agreement, with negotiations progressing around a €120m package, bonuses included.



🔵🔴 PSg had already agreed personal terms with the… pic.twitter.com/1dGrlo1sXl — Santi Aouna (@Santi_J_FM) July 25, 2026

De son côté, AS ajoute que le Real Madrid a fait preuve de discrétion en allumant pas mal de contre-feux autour de Michael Olise. Profitant des rumeurs persistantes autour du milieu offensif du Bayern Munich, la direction s’est rendue en Allemagne ces derniers jours pour finaliser le transfert de Diomandé. Il reste à trouver un accord salarial avec l’international ivoirien mais ça ne devrait pas poser de problème dans la mesure où ses prétentions sont moindres que celle d’un joueur du calibre d’Olise.