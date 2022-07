PSG : Kylian Mbappé s'est entraîné à Monaco

Après son passage outre-Atlantique, Kylian Mbappé reprend doucement le chemin des terrains. De retour avec le groupe parisien le 11 juillet, le Bondynois s'est entraîné sur le Rocher, à Monaco, pour préparer le début de saison, comme le rapporte RMC Sport.

Aux côtés de son père Wilfried Mbappé, son frère Ethan et son demi-frère Jirès Kembo, le joueur de 23 ans a pu fouler les pelouses de la Turbie (centre d'entraînement de l'AS Monaco). Le joueur du PSG a réalisé plusieurs types d'entraînements, avec et sans ballon. Une reprise dans l'intimité avec des séances de 2h, entre circuit de passes, musculation et frappes devant les buts, l'attaquant français va revenir en jambes, ce lundi au Camp des Loges .