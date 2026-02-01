Rennes refuse une offre pour Glen Kamara

Avec seulement trois apparitions en Ligue 1 dont 25 minutes lors de la déroute rennaise (4-0) face à Monaco à Louis II ce samedi, Glen Kamara (30 ans) est toujours dans l’attente. Le milieu de terrain international finlandais aspire à plus de temps de jeu et se trouve à l’écoute du marché depuis plusieurs semaines.

Nice, Ipswich mais aussi Leicester se sont montrés intéressés à l’idée de récupérer l’ancien de Leeds United et des Glasgow Rangers en prêt. Mais depuis le début, le Stade Rennais ne veut qu’un départ définitif de son milieu de terrain et a rejeté toutes les approches. Ces dernières heures, c’est au tour de Norwich de tenter sa chance avec un prêt avec option d’achat. Alors que Kamara était tenté à l’idée de rejoindre l’actuel 19e de Championship, les Rouge et Noir ont encore une fois dit non. A quelques heures de la fin du mercato d’hiver et sauf offre de dernière minute, Glen Kamara, sous contrat avec Rennes jusqu’en juin 2028, commence à se faire à l’idée de rester quelques mois de plus en Bretagne…