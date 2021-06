Lucas Vazquez prolonge au Real Madrid

Cet été, le Real Madrid se prépare à une grande révolution, encore plus après le départ de Zinedine Zidane. Du côté des joueurs, plusieurs éléments seront en fin de contrat en juin prochain à l'image de Sergio Ramos et de Lucas Vazquez. Concernant ce dernier, courtisé un temps par le Bayern Munich et l'Atlético de Madrid, il va bien poursuivre l'aventure au sein de la Casa Blanca.

En effet, les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu ont officialisé sa prolongation de contrat. «Le Real Madrid et Lucas Vazquez ont trouvé un accord pour la prolongation de contrat du joueur pour les trois prochaines années, soit jusqu'en juin 2024». Au sein de l'équipe première du Real Madrid depuis 2014, le footballeur âgé de 29 ans va pouvoir continuer à défendre les couleurs d'un club qu'il a dans le coeur.