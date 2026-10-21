L’OM annonce un nouveau centre d’entraînement à 70 M€

Limité à 9 hectares quand il en voudrait 15, l’OM se sent à l’étroit depuis de nombreux mois sur le site de la Commanderie, qu’il occupe depuis 1991. Jugé obsolète par le président marseillais, Stéphane Richard, l’historique centre d’entraînement du club a fait l’objet d’une réflexion en interne qui a abouti à la nécessité d’implanter un nouveau site. Dans un communiqué, l’OM a ainsi annoncé ce mercredi soir son projet d’un nouveau centre d’entraînement estimé à 70 millions d’euros.

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«Il faut recréer les bases d’un modèle économique qui nous permette aussi de nous projeter dans l’avenir. (…) Pour nous, c’est un projet critique, sur lequel je vais mettre le paquet. Il faut absolument qu’on se dote d’un équipement plus grand et plus moderne à moyen terme. Donc on a un projet, on a identifié un site. C’est un gros investissement, qu’on évalue aujourd’hui à 70 millions d’euros», a-t-il indiqué. Dans un communiqué, l’OM annonce également une «nouvelle organisation de direction», visant à clarifier «les responsabilités de chacun et assurer une coordination efficace entre les différentes activités du club». Concrètement, Alban Juster est nommé directeur général ‘Business et Corporate’ et voit ses prérogatives élargies, tandis que Stéphane Richard va prendre en charge deux domaines jugés essentiels pour le développement du club, à savoir «l’innovation et la transformation digitale», ainsi que «les projets stratégiques».