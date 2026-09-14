PSG : Fabian Ruiz défend son statut au Ballon d’Or

Fabian Ruiz n’a jamais été aussi proche de s’inviter dans les débats autour du Ballon d’Or. Vainqueur de la Ligue des Champions avec le PSG puis de la Coupe du monde avec l’Espagne, le milieu de terrain espagnol a signé une saison exceptionnelle sur le plan collectif, au point d’être aujourd’hui l’un des rares joueurs à pouvoir se prévaloir d’un tel palmarès. Interrogé par L’Équipe sur sa place dans la course à la récompense individuelle la plus prestigieuse, l’ancien Napolitain a toutefois préféré adopter un discours empreint d’humilité. « C’est aux votants de décider. Le plus important à mes yeux est de me mettre à la disposition de l’équipe, tout en cherchant à faire partie des meilleurs. J’ai eu la chance de figurer parmi les 30 nommés l’an dernier (l’Espagnol a terminé 24e du classement final) et espère finir aussi haut que possible cette année. » Conscient de la concurrence qui entoure cette édition 2026 du Ballon d’Or, Fabian Ruiz n’a pas cherché à faire campagne. Bien au contraire.

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Le Parisien a insisté sur la fierté que représente déjà sa nomination parmi les meilleurs joueurs du monde et a laissé le choix aux jurés. « Figurer parmi les 30 est un privilège. Qu’ils votent pour ceux qui, selon eux, le méritent le plus. Je suis déjà très reconnaissant et fier d’être nommé. » Invité à comparer sa saison à celle de ses rivaux, le champion du monde a tout de même glissé un argument de poids. « Cela dépend. En termes de titres, non. Individuellement, de grands joueurs ont réalisé une excellente saison et leur niveau ne fait aucun doute. Il y a beaucoup de candidats. Faire partie des joueurs cités pour le Ballon d’Or est déjà un privilège et une immense satisfaction. Il est clair que ceux qui marquent des buts, surtout les attaquants, sont davantage valorisés. Mais Rodri a remporté le Ballon d’Or il y a deux ans. Même si les défenseurs et gardiens ont encore du mal à se distinguer, je pense qu’aujourd’hui ce qui compte, c’est plus le rôle que le poste sur le terrain. Donner l’exemple pour que les enfants qui débutent regardent aussi les milieux, les défenseurs et les gardiens, c’est important» Une réponse mesurée qui confirme le profil d’un Fabian Ruiz davantage tourné vers les succès collectifs que vers la lumière individuelle.