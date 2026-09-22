BON PLAN : tous les maillots 2026/27 à -25 % sur FOOT.FR

En ces temps économiquement compliqués où le pouvoir d’achat est au cœur des préoccupations, arborer les couleurs de son club de cœur ne doit pas devenir un luxe. Alors que la saison 2026/2027 bat son plein, la boutique spécialisée FOOT.FR frappe un grand coup ce soir pour permettre aux passionnés de s’équiper sans se ruiner. Une aubaine à ne surtout pas rater pour lancer son année de supporter du bon pied.

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FOOT.FR active un code promotionnel exclusif : FOOT25. Valable sur l’ensemble de la catégorie des nouveaux maillots officiels 26/27, ce coupon offre une remise immédiate sur les plus grands clubs européens. En produit phare de la rentrée, le maillot de l’OM, mais tout le catalogue est concerné : du PSG au FC Barcelone, en passant par le Real Madrid, Liverpool, Manchester United, Manchester City, l’OL, le RC Lens, la Juventus et bien d’autres clubs.

Attention, offre ultra-limitée : seuls 200 codes FOOT25 sont activés ce soir ! Entre la conjoncture actuelle et la forte demande sur les maillots phares de l’OM, du PSG, du Real et du Barça, ces 200 coupons vont disparaître en un éclair.

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Comment utiliser votre code promo sur FOOT.FR ?

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Sélectionnez le maillot officiel de votre équipe (OM, PSG, OL, Real, Barça, Liverpool, Lens, Juve, MU, Man City, etc.).

Renseignez le code FOOT25 lors de la validation de votre panier.

Ne laissez pas passer votre chance de faire des économies sur votre tunique de la saison : seuls les 200 premiers arrivés pourront en profiter !

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