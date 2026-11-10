L’OL n’a pas du tout pensé à Pierre Sage pour remplacer Paulo Fonseca

Ce mardi, l’Olympique Lyonnais a annoncé son nouveau coach avec la nomination de l’Espagnol Carlos Vicens. Ce dernier prend la suite de Paulo Fonseca qui a rejoint le Sporting CP. L’ancien coach de Braga arrive alors qu’un autre nom revenait avec Pierre Sage. Ancien coach de l’OL entre 2022 et 2024, l’actuel entraîneur de Crystal Palace n’a pas été envisagé par les Gones selon Matthieu Louis-Jean.

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Alors qu’il est évoqué à Lens, il n’était pas dans les plans du directeur sportif lyonnais : «Pierre est sous contrat, donc ça n’a pas été une option. Comme je l’ai dit, on a travaillé sur un listing de coach avec des critères et des principes. Il a un contrat d’un an et demi avec une option. On voulait se protéger sur le long terme et que Carlos soit satisfait de la proposition aussi.»